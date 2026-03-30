ناجلسمان: الركنيات سلاح الألمان

أكد يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، على أن الركلات الركنية، والضربات الحرة ستكون عاملًا حاسمًا في نجاح «المانشافت» خلال منافسات كأس العالم المقبلة في أمريكا، وكندا والمكسيك.

وأوضح ناجلسمان في تصريحات أدلى بها في شتوتجارت قبل مواجهة غانا تجريبيًا، الإثنين، أنه يعتزم مواصلة العمل المكثف على الكرات الثابتة، قائلًا :«على عكس بطولة أمم أوروبا، نواجه هُنا مرة أخرى ظروفًا جوية قاسية، وفي هذا السياق، يمكن أن يكون الهدف من كرة ثابتة هو الحل السحري الذي يفتح المباراة، وبالعكس، يمكن أن تسوء الأمور إذا استقبلنا هدفًا منها، لذا فإن الأمر مهم في كلا الجانبين».

ويرى مدرب المنتخب الألماني أن تطور كرة القدم العالمية يفرض الاهتمام بهذا الجانب، مضيفًا :«عدد الأهداف المسجلة من كرات ثابتة مرتفع للغاية بالفعل، وأخشى أن يرتفع أكثر من ذلك، فهناك فرق تسجل 50% من أهدافها من كرات ثابتة».

وكشف ناجلسمان عن أن مادس بوتجريت، مساعده المسؤول عن الكرات الثابتة، سيعمل على تطوير المزيد من التنويعات قبل المونديال، مكملًا :«سيتوصل بوتجريت إلى المزيد من الأفكار التي لا نريد الكشف عنها بعد في المباريات التجريبية».

وأشاد ناجلسمان بالتنويعات التي أدت لتسجيل جوناثان تاه، وفلوريان فيرتز هدفين في مرمى سويسرا أخيرًا، في المباراة التي انتهت بالفوز 4ـ3 مشيرًا إلى أنها تمنح الفريق حيوية أكبر من الكرات العرضية المباشرة.

وتابع ناجلسمان :«لقد كنت دائمًا مدافعًا كبيرًا عن الركنيات القصيرة، وبالطبع أنا أقوم بدوري في هذا الجانب».