كونسيساو يختبر الاتحاد أمام الوحدة

يخوض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عند الـ 06:00 مساء الإثنين، مواجهة تجريبية أمام الوحدة «درجة أولى» على الملعب الرئيس بمقر النادي في جدة، ضمن الاستعدادات خلال فترة الوقف الجارية ضمن أيام «فيفا» الدولية.

وأشار لـ«الرياضية» مصدر خاص، إلى أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق، سيشرك جميع لاعبيه الموجودين بما فيهم الذين تم الاستعانة بهم من فريق تحت 21 عامًا، لتعويض النقص جراء غياب 10 دوليين منتظمين مع منتخبات بلادهم.

واستدعى المنتخب السعودي الأول حسن كادش، وصالح الشهري، وانضم إليهما اثنان آخران إلى منتخب «ب»، وهما: محمد العيسي، وأحمد شراحيلي، وغادر ستة لاعبين أجانب للمشاركة مع منتخباتهم الدولية، وهم: البرازيلي فابينيو، والألباني ماريو ميتاي، والجزائري حسام عوار، والبرتغالي روجر فيرنانديز، والكاميروني ستيفان كيلر، والصربي بريدراج رايكوفيتش.

ويلتقي الاتحاد بعد استئناف دوري روشن السعودي 3 أبريل نظيره الحزم، وعقبها بخمسة أيام يواجه نيوم، على أن يفتح بعدها ملف بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 14 أبريل أمام الوحدة الإماراتي في جدة.