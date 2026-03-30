الإثنين.. النجمة يدشن استعدادات النصر

يعود فريق النجمة الأول لكرة القدم، الإثنين، إلى التدريبات استعدادًا لمواجهة النصر في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، الجمعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه، أن المدرب الإنجليزي نيستور المايسترو، أعطى لاعبيه إجازة، الأحد، بعد نهاية المواجهة التجريبية أمام الزلفي «درجة أولى» وانتهت لمصلحته 2ـ1 السبت.

وأكد المصدر أن المدرب الذي حل بديلًا للبرتغالي ماريو سيلفا المقال لسوء النتائج، استغل فترة التوقف لرفع الجانب البدني، وبث الروح المعنوية.

وتولى المايسترو الدفة الفنية في الجولة الـ 22 من دوري «روشن»، إذ كسب أول مواجهة أمام الخلود، 2ـ1، قبل أن يتعرض لخمس هزائم متتالية أمام الأهلي 1ـ4، والنصر 0ـ5، والأخدود 1ـ3، والهلال 0ـ4، وضمك 1ـ3.

ويلعب النجمة، الجمعة المقبل، أمام النصر متصدر الدوري، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

ويتذيل الفريق الصاعد الموسم الماضي من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى قائمة الترتيب برصيد 8 نقاط، مع تبقي 8 جولات فقط على خط النهاية.