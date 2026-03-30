الإنجليز يطالبون بالاستغناء عن «VAR»

أظهر استطلاع للرأي أجرته رابطة المشجعين في إنجلترا أن أكثر من ثلاثة أرباع جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز، يرغبون في الاستغناء عن تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، بسبب تأثيرها سلبًا على تجربة حضور المباريات.

وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه قرابة آلاف مشجع، أكثر من نصفهم يحضرون ما يزيد على 15 مباراة بيتية لأنديتهم خلال الموسم، مدى تراجع شعبية النظام الحالي، بالرغم من تأكيد رابطة الدوري الممتاز أن هذه التقنية أسهمت في زيادة عدد القرارات الصحيحة.

وعند سؤالهم عما إذا كانوا يدعمون استخدام «VAR»، أجاب 76 في المئة بالنفي، فيما رفض أكثر من 70 في المئة القول إنها حسّنت دقة القرارات التحكيمية بشكل عام.

أما الإجماع شبه الكامل فكان حول تأثيرها السلبي على متعة كرة القدم، إذ قال 97 في المئة إن «VAR» جعلت اللعبة أقل متعة، بينما عبّر أكثر من 90 في المئة عن عدم موافقتهم على أنها حسّنت تجربة حضور المباريات في الملاعب.

وقال توماس كونكانون، مدير شبكة رابطة مشجعي الدوري الممتاز :«تُظهر النتائج أن معظم المشجعين يريدون الاستغناء عن «VAR». الناس منزعجون من الوقت الذي تستغرقه المراجعات، منزعجون من الدقة، ومنزعجون من تراجع العفوية. هذا يسلب كرة القدم جوهرها وما تعنيه تلك اللحظات الخاصة».

وبعد سبعة أعوام على إدخال التقنية إلى الدوري الممتاز، تبقى الشكوى الأكثر شيوعًا أنها تخدم المشاهدين عبر التلفزيون أكثر ما تخدم الجمهور في المدرجات، إذ غالبًا ما يبقى هؤلاء في حالة من الحيرة بسبب تأخر اللعب من دون تفسير واضح، لكن حتى بين متابعي المباريات خلف الشاشات، أظهر الاستطلاع أن 94 في المئة لا يوافقون على أن «VAR» تجعل مشاهدة المباريات أكثر متعة.

ورد الدوري الممتاز في بيان صحافي جاء فيه :«أبحاثنا تشير إلى أنّ المشجعين يميلون بشكل عام إلى الإبقاء على VAR، لكن مع تحسين طريقة استخدامها».

وفي عام 2024، صوت 19 من أصل 20 ناديًا في الدوري الممتاز لصالح الإبقاء على «VAR»، باستثناء ولفرهامبتون الذي صوت ضدها بعدما كان خلف طلب التصويت.

ولإلغاء التقنية، يحتاج الأمر إلى تصويت 14 ناديًا من أصل 20 لصالح هذا الأمر بعد تقديم نادٍ من بينها مقترحًا رسميًا بإلغائها.

وفي كأس العالم المقبلة، سيتم توسيع نطاق عمل «VAR» ليشمل القرارات المتعلقة بالركلات الركنية والإنذارات الثانية.

وكان بإمكان حكام الفيديو حتى الآن التدخل فقط في حالات الأهداف، قرارات ركلات الجزاء، البطاقات الحمراء المباشرة، وحالات الخطأ في هوية اللاعب.