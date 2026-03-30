هيئة النقل تدشن مسار المركبات الذاتية

دشنت الهيئة العامة للنقل في الرياض العاصمة مسارًا جديدًا للمركبات ذاتية القيادة لنقل الركاب، يربط بين حياة مول ـ الرياض جاليري، في إطار خططها للتوسع في تشغيل هذه الخدمة في عدد من مواقع السعودية ودعم توظيف الحلول الذكية في قطاع النقل، الإثنين.

وأوضحت الهيئة أن المركبات ستعمل يوميًا، تحت إشراف تنظيمي وفني مباشر، بما يوفر تجربة نقل آمنة ومبتكرة للمستفيدين، مبينة أن المركبات مزودة بمنظومة متقدمة من تقنيات السلامة والاستشعار تشمل الحساسات والكاميرات والأنظمة الذكية القادرة على رصد الطريق والمحيط والتعامل مع المتغيرات المرورية، إلى جانب تقنيات تحكم تدعم كفاءة القيادة وتحد من احتمالات الأخطاء البشرية.

وأشارت الهيئة إلى أن تدشين المسار يأتي امتدادًا لجهودها في تطوير خدمات المركبات ذاتية القيادة، ورفع مستويات السلامة وكفاءة التشغيل، وتوظيف الحلول التقنية الحديثة.

ويأتي هذا التدشين بعد تنفيذ المرحلة السابقة التي شهدت تشغيل عدد من المسارات، حيث نفذت المركبات أكثر من 1700 رحلة، ونقلت ما يزيد على 3 آلاف راكب، وقطعت مسافة إجمالية تجاوزت 30 ألف كيلومتر، بما يعكس نجاح التجربة وجاهزية التوسع في تشغيل الخدمة وتدشين عدد من المسارات في المستقبل القريب.