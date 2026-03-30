فيرستابن يدرس مستقبله في «فورمولا 1»

أكد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، أربع مرات، على أنه يدرس مستقبله بعد سباق جائزة اليابان الكبرى.

وأوضح فيرستابن في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» الإثنين، أنه سعيد في حياته الخاصة، لكنه يتساءل عما إذا كان الأمر يستحق خوض 24 سباقًا أو 22 سباقًا كما هو الحال في هذا الموسم بدلًا من الاستمتاع بالحضور في المنزل مع عائلته، ورؤية أصدقائه، طالما أنه لا يستمتع برياضته.

وأشار فيرستابن إلى أن عدم رضاه لا يعود لقلة تنافسية ريد بول حتى الآن، لكن يتعلق بشكل أساسي بدرجة إدارة الطاقة المطلوبة في المحركات الجديدة التي تحتاج إلى الشحن عدة مرات في اللفة الواحدة.

وأبان السائق الهولندي أنه يحاول التكيف مع الأمر لكن طريقة القيادة المطلوبة ليست جيدة، وتتنافى مع طبيعة القيادة الحقيقية وهو ما يجعله يشعر أن هذا ليس ما يريد القيام به، مبينًا أن الأمر لا يتعلق بالمال، لأن هذه الرياضة شغفه الأساسي.

واحتل السائق الهولندي المركز الثامن في سباق جائزة اليابان الكبرى، الأحد، في ظل معاناة فريقه ريد بول مع اللوائح الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام.

يُذكر أن فيرستابن فاز بأربعة ألقاب متتالية في بطولة العالم بين عامي 2021 و2024، قبل أن يخسر لقب العام الماضي بفارق نقطتين فقط أمام لاندو نوريس، بينما اكتفى هذا الموسم بالمركز السادس في سباق أستراليا، وانسحب من سباق الصين.