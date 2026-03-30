بارتيزان يجهز الأخضر قبل صربيا

يضع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اللمسات الأخيرة على قائمته في تدريب، الإثنين، على ملعب المركز الرياضي لنادي بارتيزان في بلجراد قبل مواجهة صربيا، الثلاثاء، تجريبيًا.

ويحتضن ملعب TSC في بلجراد، الثلاثاء، مواجهة المنتخبين التي تأتي في إطار برنامج الأخضر الإعدادي لكأس العالم 2026.

وستكون التدريبات مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى، الإثنين.

وكان عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي، غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية واكتفى بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، فيما لم يُكمل سلطان مندش الحصة التدريبية بعد تعرّضه لإصابة في مفصل الكاحل.

وكان الأخضر خسر مواجهته التجريبية الأولى أمام المنتخب المصري بنتيجة 0ـ4، الجمعة الماضي، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن برنامجه الإعدادي لكأس العالم 2026.