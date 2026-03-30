أخضر 17 يستأنف بعد مناورة قطر

يستأنف المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم تدريباته، الإثنين، ضمن معسكره الإعدادي في قطر في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا، وفق ما أعلنه اتحاد اللعبة المحلي.

وتغلب الأخضر على قطر بنتيجة 2ـ1، في المناورة التي جمعتهما مساء الأحد، عن طريق سيف القارح في الدقيقة 67، و عبد الله الدوسري في الدقيقة 71 من مجريات المناورة.

ودخل المدرب السعودي أحمد الحنفوش المناورة بقائمة مكونة من: مساعد الشمري في حراسة المرمى، مروان اليامي، نواف الهويري، أحمد إسحاق، زيد البوري، خالد شراحيلي، سيف القارح، حسن العكروش، علي عوض، راكان الأزوري، علي الشمراني.

وكان الأخضر افتتح، الثلاثاء الماضي، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في قطر، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا في السعودية، والمؤهلة إلى كأس العالم، ويلعب فيها مع تايلاند وطاجيكستان وميانمار بدءًا من 5 مايو المقبل في جدة.