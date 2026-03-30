الأهلي يستعيد الزبيدي قبل الاستئناف

تعافى ياسين الزبيدي، جناح أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من الإصابة العضلية ودخل التدريبات الجماعية، الأحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الزبيدي «22 عامًا» أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي خضع له في العيادة الطبية بالنادي، بهدف تجهيزه للعودة خلال فترة التوقف الجارية، وقبل استئناف مباريات «روشن».

ولعب الزبيدي، المنضم صيف 2023 قادمًا من الأخدود، مع ناديه الموسم الجاري 4 مباريات في جميع المسابقات بمجموع يصل 27 دقيقة، منها مباراة واحدة في دوري روشن السعودي.

ويخوض الأهلي بعد استئناف المباريات مواجهتين في دوري روشن السعودي، الأولى 4 أبريل أمام ضمك في جدة، وبعدها بثلاثة أيام يلتقي الفيحاء في المجمعة، على أن يفتح عقبها ملف بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 13 أبريل أمام الدحيل القطري في جدة.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في قائمة دوري «روشن» برصيد 62 نقطة، خلف النصر المتصدر بـ 5 نقاط، قبل ثماني جولات من خط النهاية.