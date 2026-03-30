النصر يمنح البوعينين قرار العملية

منحت إدارة نادي النصر مبارك البوعينين، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، حرية اختيار الطبيب الذي سيجري عنده عملية علاج قطع رباطه المتصالب الأمامي للركبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن البوعينين سيجري، صباح الثلاثاء، كشفًا طبيًا أخيرًا في أحد المراكز الطبية المختصة، قبل أن يحدد الطبيب الذي سيجري له العملية الجراحية.

وبحسب المصدر، فإن الحارس النصراوي الشاب وضع خيارين أمامه، أحدهما لدى الدكتور عبد العزيز العمر، والآخر عند محمد البلوي، لإخضاع ركبته لمشرط أحدهما وإجراء العملية الجراحية.

وكان البوعينين أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي لركبته اليسرى في أبريل 2023 لدى الدكتور محمد البلوي.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها البوعينين، السبت الماضي، عبر أشعة الرنين المغناطيسي، تعرضه لإصابة في الركبة بعد مشاركته في مواجهة الأنوار التجريبية، التي لعبت الجمعة الماضي، وانتهت 6ـ6.

وتعد إصابة البوعينين الثانية من نوعها الموسم الجاري للأصفر، بعد إصابة زميله الحارس راغد النجار، الذي أجرى عملية الرباط الصليبي بمستشفى سبيتار في الدوحة العاصمة القطرية 8 مارس الجاري.

واستعان البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الأصفر العاصمي، بخدمات البوعينين، نظير ارتباط البرازيلي بينتو، الحارس الأساسي، مع منتخب بلاده ضمن أيام «فيفا» الدولية، وينطبق الحال على نواف العقيدي، الحارس البديل، المنتظم في معسكر المنتخب السعودي للفترة ذاتها.

ولعب الحارس ذو الـ 20 عامًا، منذ الانتقال إلى النصر في يناير 2023، قادمًا من الجبيل «درجة أولى» مباراة واحدة أمام الهلال في 12 يناير، بعد أن تلقى العقيدي بطاقة حمراء في الشوط الثاني.

وينتهي عقد البوعينين مع النصر في صيف 2027.