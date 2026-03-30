الأربعاء.. جدة تستضيف نخبة الطائرة

ينظم الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، منافسات بطولة كأس النخبة خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل 2026، في صالة وزارة الرياضة بمدينة جدة، بمشاركة الأربعة أندية الأوائل في قائمة ترتيب الدوري.

ويشارك في البطولة أندية الهلال بطل الدوري الموسم الجاري، والاتحاد والأهلي والعُلا، إذ تتنافس الفرق بنظام دوري مكثف على مدار أربعة أيام.

ويفتتح الهلال البطولة بمواجهة العلا، عند الـ 04:00 عصر الأربعاء، على أن يلتقي عند الـ 07:00 مساء اليوم ذاته الاتحاد والأهلي، وفي اليوم التالي يلتقي الهلال والأهلي، فيما يواجه الاتحاد العلا.

وتختتم منافسات البطولة بمواجهة الأهلي والعلا عصر السبت المقبل، على أن يلتقي الهلال والاتحاد في المباراة الأخيرة.

ويأتي إجراء البطولة ضمن جهود تعزيز المنافسة المحلية ورفع مستوى الاحتكاك الفني بين الأندية، بما يسهم في تطوير الكرة الطائرة السعودية ودعم حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.