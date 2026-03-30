ميتروفيتش: الأجانب ضيعوا الأخضر.. ولن أعتزل

أكد الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم المعار إلى الريان القطري، أن زيادة اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي أسهمت في تقليل نسبة مشاركة السعوديين مع أنديتهم، وفق ما نقلته صحيفة «ميريديان سبورت الصربية»، الإثنين.

وأوضح المهاجم الدولي الصربي في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة منتخب بلاده أمام الأخضر السعودي، الثلاثاء، في بلجراد العاصمة الصربية أن عدم مشاركة اللاعب السعودي بشكل كبير في الدوري أثر على مردودهم مع منتخب بلادهم.

ورشح القائد الصربي منتخبه للفوز على الأخضر في المباراة التجريبية على أرضه وبين جماهيره، واصفًا إياها بالتحدي الجيد.

وقال: «زيادة عدد اللاعبين الأجانب أسهمت في تحسن الدوري أكثر من المنتخب والزيادة الخاصة بالعنصر الأجنبي تضرر منها اللاعبون الشباب».

وتابع: «على الرغم من تطور الدوري، إلا أن تطور اللاعب الشاب أصبح أصعب أكثر فأكثر، وبالتأكيد حين يتدرب اللاعب الشاب مع أمثال الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي مالكوم والصربي سيرجي سافيتش، سيتطور، ولكن كل لاعب يحتاج إلى المباريات».

وأردف: «المنتخب السعودي يمتلك الجودة، ولكنهم يملكون لاعبين كبارًا في العمر، وكم هي المدة التي سيلعبونها بعد كأس العالم المقبلة، هناك جانبان للمسألة، دوري يتطور وينمو، وتطور يتوقف للاعب المحلي».

وعن مواجهة المنتخب السعودي، الثلاثاء، قال: «تعد مواجهة المنتخب السعودي تحديًا جيدًا وأعتقد أننا مرشحون، فنحن نملك الجماهير خلفنا، ونريد الفوز وإظهار ما يرغب المدرب منا، وهي فرصة للعب بشكل أكبر تحت قيادة المدرب لتطبيق أفكاره الفنية».

وأكد ميتروفيتش أن إصابته الأخيرة كانت الأصعب له في مسيرته الرياضية، مشيرًا إلى تحسنه بعد استشفائه منها، وأنه لن يعتزل دوليًا ما لم يكن مقتنعًا بتقديمه للمزيد من العطاءات للمنتخب الصربي الأول.

وتابع حديثه قائلًا: «أنا مقتنع أنني أستطيع تقديم الجودة للمنتخب الصربي، و أشعر بحالة بدنية رائعة، الإصابة الأخيرة لي كانت صعبة جدًا، ربما الأصعب في مسيرتي المهنية، وسببت لي الكثير من الإزعاجات، لكن جميع المدربين هنا وجميع اللاعبين يستطيعون مشاهدة أنني أقدم كل ما لدي للمجموعة».

ولعب ميتروفيتش 11 مباراة بقميص الريان القطري منذ انتقاله سبتمبر الماضي، وشارك في آخر 4 مباريات لفريقه، قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب الصربي، الذي واجه إسبانيا، الجمعة الماضي، وخسر بثلاثية نظيفة.

ونجح ميتروفيتش بتسجيل 7 أهداف وصناعة 5 أخرى في 723 دقيقة لعب مع الريان.

وشارك المهاجم الصربي مع الهلال في 79 مباراة سجل 44 هدفًا وأسهم في صناعة 16.