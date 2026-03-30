الهجن يفتتح باب طلبات استئجار العزب

فتح الاتحاد السعودي للهجن باب استقبال طلبات الراغبين من ملاك الهجن في استئجار العزب الخاصة بميدان الملك فهد في النعيرية، الإثنين.

من جانب آخر، أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن الجولة الميدانية الخامسة الخاصة بتركيب الشرائح عبر 10 ميادين في السعودية، التي انطلقت 29 مارس وتستمر حتى 7 أبريل.

وبدأ الاتحاد تركيب الشرائح في ميدان الملك فهد في النعيرية، وميدان جوف بني هاجر، وميدان السيح، وميدان البدوع، وميدان وادي الدواسر، وميدان شرورة، وميدان نجران، وميدان الطائف، وميدان تبوك، وأخيرًا ميدان حائل.