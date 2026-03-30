توتنام يخطط على دي زيربي

دخل نادي توتنام الإنجليزي في مفاوضات مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، لتولي مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للكرواتي المقال إيجور تيودور.

وكشفت قناة «سكاي سبورتس»، الإثنين، عن أن توتنام الذي يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي مع تبقي سبع جولات، يرغب في تعيين مدرب برايتون السابق لتولي المهمة وعرض عليه عقدًا لخمسة أعوام.

ورحب دي زيربي، الذي فسخ عقده بالتراضي مع مرسيليا الفرنسي في فبراير الماضي، بتولي المهمة بعدما كان قد صرح في وقت سابق إنه يرغب في الانتظار حتى الصيف للبحث في الخيارات المتاحة.

ويأمل توتنام في الإعلان عن مدربه الثالث هذا الموسم بحلول نهاية الأسبوع الجاري، قبل عودة اللاعبين من فترة التوقف الدولي.

وقضى تيودور 44 يومًا في تدريب الفريق، خلفًا للدنماركي توماس فرانك، وخاض سبع مباريات، خسر منها خمسًا مع فوز وتعادل.