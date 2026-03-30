صربيا.. منافس الصقور الـ 126

تُضيف مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الصربي الاسم الـ 126 إلى قائمة الخصوم، التي واجهها «الأخضر» عبر تاريخه.

ويتواجه المنتخبان، مساء الثلاثاء، في مباراة تجريبية يحتضنها ملعب «TSC»، الواقع داخل مدينة باتشكا توبولا الصربية.

وحسب موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني لم يتقابل الصقور مع صربيا في أي مباراة رسمية أو تجريبية من قبل.

ويوثق الموقع ذاته مواجهات متفاوتة العدد بين «الأخضر» و125 منتخبًا، منها الرسمي والتجريبي.

وتتصدر الكويت القائمة بـ 41 مواجهة، بينما يتذيل الترتيب 35 منتخبًا التقوا «الصقور» مرة واحدة.

ووفق الموقع الإلكتروني، لم يسبق للمنتخب السعودي أيضًا خوض أي مباراة على أرض صربيا أمام أي منافس.