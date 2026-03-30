في قضية سالا.. كارديف يخسر دعوى الـ 100 مليون

رفضت محكمة فرنسية دعوى الإهمال، التي رفعها نادي كارديف الويلزي ضد نانت، للمطالبة بتعويضات قدرها 100 مليون يورو، عن وفاة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا.

وتوفي المهاجم الأرجنتيني سالا في يناير 2019 عندما تحطمت طائرة خاصة كان يستقلها من فرنسا للانضمام إلى كارديف في القنال الإنجليزي، وأسفر الحادث أيضًا عن وفاة الطيار ديفيد إيبوتسون.

وطالب كارديف بتعويضات تشمل رسوم انتقال سالا، وخسائر في إيرادات أخرى محتملة، بعد أن اتهم بتحمل مسؤولية الحادث، بسبب استعانة النادي الفرنسي بويلي مكاي، وكيل الأعمال، في تنظيم رحلة السفر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن محكمة نانت رفضت الدعوى، الإثنين، وألزمت كارديف بدفع أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني للنادي الفرنسي.

ورد النادي الويلزي على قرار المحكمة في بيان رسمي عبّر فيه عن أسفه بشدة لعدم اعتراف المحكمة بمسؤولية نادي نانت في هذه المأساة، وأوضح: «اتخذنا هذه الإجراءات القانونية لتوضيح الحقيقة كاملة في هذه القضية احترامًا لذكرى إيميليانو سالا، ولكن هذا القرار لم يراعِ مبادئ الشفافية والنزاهة والسلامة في كرة القدم الاحترافية، وأسهم في إفلات ويلي مكاي من العقاب، على الرغم من أنه وكيل أعمال مثير للجدل، ولا يحمل رخصة لأداء هذا العمل».

وفي إجراء منفصل، ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» النادي الويلزي بدفع الأقساط الثلاثة المتفق عليها لصفقة انتقال سالا، إلى نانت قبل وفاته، بإجمالي 13 مليون جنيه إسترليني.

كما أيدت محكمة التحكيم الرياضي مطالبة نانت بدفع القسط الأول في أغسطس 2022، بينما أعلن كارديف في يونيو 2023 أنه قد تم إلزامه بدفع القسطين المتبقيين بقرار من «فيفا» أيضًا.