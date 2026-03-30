أتانجانا يشكو من المفصل والساق

أثبتت الفحوص الأوّلية تعرُّض الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى إصابةٍ في المفصل والساق، نتيجة تدخل أحد زملائه على قدمه خلال حصة تدريبية لمنتخب فرنسا تحت 21 عامًا، وفقًا لما أوضحته مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويصل اللاعب إلى جدة، الثلاثاء، بعدما استُبعِد بسبب الإصابة من باقي التجمُّع الحالي لمنتخب بلاده. وبعد العودة، سيخضع إلى فحوص طبية جديدة لتحديد حجم المشكلة بدقّة ومدة غيابه عن الملاعب.

ويواجه الأهلي، ثالث جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ضيفه ضمك، السبت، لحساب الجولة الـ 27.

وقبل فترة التوقف الجارية، خسِر الفريق 2ـ3 من القادسية، فيما فاز ضمك، صاحب المركز الـ 15، على النجمة 3ـ1.

ولعِب أتانجانا، المنضم إلى الأهلي الصيف الماضي، 29 مباراة مع الفريق، وأحرز خمسة أهداف.