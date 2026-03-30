ملعب الأخضر وصربيا.. فئة ثالثة والسعة 4500

يستطيع 4500 مشجع بحدٍ أقصى حضور المباراة التجريبية بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الصربي داخل الملعب.

ويستضيف ملعب «TSC» في مدينة باتشكا توبولا الصربية، مساء الثلاثاء، المباراة الأولى تاريخيًا بين المنتخبين.

ويتسع الملعب لأربعة آلاف و500 مشجع فقط، وتكتسي أرضيته بعشب هجين يمزج بين النسيج الطبيعي والصناعي، وهو أرض فريق «إف كيه تي إس سي باتشكا توبولا»، الذي ينتمي للمدينة.

واستغرق بناؤه نحو ثلاثة أعوام، وافتتح في 2021 بحفل متعدد الفقرات تخللته مباراة تجريبية، بين باتشكا توبولا وفريق فيرينتسفاروشي المجري انتهت بفوز صاحب الضيافة 2ـ1، أمام ثلاثة آلاف متفرج.

وحمل الحفل عنوان «100 عام من الصداقة» في تعبير رمزي عن العلاقة التاريخية الممتدة لقرن من الزمان بين الناديين.

وحسب موقع «ostadium.com» المهتم بمعلومات الملاعب والمنشآت الرياضية تكلَّف بناء «TSC» نحو 15 مليون يورو.

ويُدرج الملعب ضمن الفئة الثالثة في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA»، وهذا يمنحه صلاحية استضافة مباريات خارجية، لكن ليس النهائيات الكبرى.

والملعب طبقًا لصحيفة «Nemzeti Sport» المجرية جزء من مجمّع رياضي متكامل يضم فندقًا، ومركزًا للياقة البدنية، وقاعة لتنس الطاولة، وساحة للإسكواش.

ويتميّز بتصميم عصري يوفر مدرجات قريبة من أرضية الملعب، وسقفًا يغطي جميع المقاعد تقريبًا، ونظام إضاءة LED حديث، وشاشات عرض إلكترونية، وأنظمة ري وتدفئة متطورة للأرضية.