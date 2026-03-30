كرة صربيا.. دوري متراجع وديربي مثير

تعرَّفت صربيا على كرة القدم قبل 130 عامًا، ويعتزُّ مجتمع اللعبة فيها بحصد فريق ريد ستار بلغراد لقب دوري أبطال أوروبا صيف 1991 في إنجازٍ تاريخي.

وتُعدُّ كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في البلد الأوروبي الذي كان جزءًا من جمهورية يوغسلافيا الاتحادية. تليها كرة السلة، ثم التنس بفضل النجم العالمي نوفاك ديوكوفيتش ابن العاصمة بلغراد، وكرة الماء، والكرة الطائرة، وكرة اليد.

وتُسجِّل الإحصاءات المتاحة وجود أكثر من 134 ألف لاعب كرة قدم في صربيا، ينشطون في 2770 ناديًا، فيما يُقدَّر عدد المحترفين واللاعبين النشطين خارج البلاد بنحو 1600.

وتأهَّل المنتخب الصربي، المُكنَّى بـ «النسور» أو «الزُّرق»، ثلاث مراتٍ إلى كأس العالم، آخرها 2022. وخلال التصفيات الأوروبية الأخيرة، أخفق في بلوغ مونديال 2026، فيما وصل إليه عبر تصفيات آسيا المنتخب السعودي، ضيف «النسور» الثلاثاء في مباراةٍ تجريبيةٍ.

ولا يُعدُّ دوري كرة القدم الممتاز في صربيا من بين الأقوى في أوروبا، ويضعه التصنيف الحالي لدورياتِها، الصادر عن الاتحاد الأوروبي «يويفا»، في المركز الـ 23، علمًا أنه وصل إلى المركز الـ 11 في 2022 مُسجِّلًا أفضل ترتيبٍ له.

ويتأهل بطل هذا الدوري ووصيفه إلى تصفيات مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تُوِّجت بها الكرة الصربية مرةً وحيدةً عندما فاز ريد ستار بلغراد على مرسيليا الفرنسي في نسخة 90ـ1991، علمًا أن صربيا كانت آنذاك جزءًا من جمهورية يوغسلافيا الاتحادية التي ضمَّت ست جمهورياتٍ من البلقان، وبدأ تفكُّكها في 1991 حتى اكتمل في 2003.

ويتشكَّل نظام الكرة الصربية من سبع درجاتٍ، في مقدمتها الدوري الممتاز الذي يضمُّ 16 فريقًا، تتقلَّص الموسم المقبل إلى 14، ثم إلى 12 في الموسم الذي يليه.

ويضمُّ دوري الدرجة الثانية 16 فريقًا، تتقلَّص إلى 14 ثم 12، بين 2028 و2030.

وبدءًا من المستوى الثالث، تُلعَب المنافسات في إطار دورياتٍ مناطقيةٍ، يزداد عددها تدريجيًّا في اتجاه المستوى السابع.

وتنتشر ملاعب كرة القدم في مختلف أنحاء صربيا، ويبلغ عددها 45 عند احتساب تلك التي تتَّسع لأكثر من 2000 متفرجٍ.

ويحتل المنتخب الصربي المركز الـ 39 في التصنيف الأحدث للمنتخبات، الصادر عن الاتحاد الدولي «فيفا».

ولم يسبق للمنتخب تحقيق أي لقبٍ أوروبي، أو عالمي، ويعود تصنيفُه الأفضل إلى عامَي 2009 و2010 عندما وصل إلى المركز الـ 13 في أربعة أشهرٍ، فيما سجَّل شهرا أغسطس وسبتمبر من عام 2015 تصنيفه الأسوأ، المركز الـ 66 عالميًّا.

ويرسم التنافس بين فريقَي ريد ستار بلغراد وبارتيزان بلغراد مشهد الصراع الرئيس في الكرة الصربية، ويُعدُّ أحد أكثر «الديربيات» إثارةً في البلقان.

وتضمُّ خزائن ريد ستار بلغراد 72 لقبًا، بحساب الحقبة اليوغسلافية، ما يجعله البطل التاريخي للكرة في صربيا، يليه بارتيزان بلغراد المُتوَّج بـ 45 لقبًا، متقدِّمًا بفارقٍ كبيرٍ عن ثالثهم، فريق بيوجراد بعشرة ألقابٍ.

يُذكَر أن منتخب يوغسلافيا السابق تأهَّل إلى كأس العالم ثماني مراتٍ، وحقق المركز الرابع في 1930، النسخة الأولى، و1962. ولعِب منتخب صربيا والجبل الأسود كأس العالم 2006. وبعد استقلال الجبل الأسود، خلال العام ذاته، تأهل منتخب صربيا إلى نسخ المونديال 2010 و2018 و2022، وودَّعها جميعًا من مرحلة المجموعات.