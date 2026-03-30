قائد البوسنة: إيطاليا تشعر بالضغط.. واحتفالية اللاعبين طبيعية

تجاهل إدين جيكو، قائد المنتخب البوسني الأول لكرة القدم، الجدل الذي أثير حول احتفال لاعبي إيطاليا، بعد الفوز على ويلز في قبل نهائي المحلق الأوروبي لكأس العالم، الذي عدّه البعض قلة احترام لمنافسهم المقبل على بطاقة التأهل لمونديال 2026.

وظهر العديد من اللاعبين الإيطاليين على التلفزيون وهم يشاهدون فوز البوسنة بركلات الترجيح، وبدوا فرحين لتلك النتيجة، وهو ما عدّه البعض قلة احترام للبوسنة.

وقال جيكو في مؤتمر صحافي، الإثنين، في زينيتسا، إن تلك الاحتفالية تعكس الضغوط التي يشعر بها حامل اللقب أربع مرات، قبل مباراتهما المرتقبة الثلاثاء المقبل.

وأوضح: «لكن ما حدث أمر طبيعي تمامًا لأننا جميعا لدينا تفضيلاتنا، وربما كان تفضيلي هو عدم اللعب ضد إيطاليا».

وذكر أن فيديريكو ديماركو، زميله السابق في إنتر ميلان، أرسل له رسالة أكد فيها أنه لم يقصد الإساءة إلى أحد، فأجابه بأنه لا توجد أي مشكلة على الإطلاق.

وأضاف دجيكو: «علينا أن نكون حذرين اليوم، فمع وسائل التواصل الاجتماعي يصبح كل شيء أكبر مما هو عليه».

وقال: «إيطاليا لم ترغب في اللعب ضد ويلز، لا أعرف السبب، لأننا ذهبنا إلى هناك دون خوف وفزنا.. لماذا يجب أن يخافوا من ويلز أو البوسنة.. لقد فازوا أربع مرات بكأس العالم».

وأضاف: «إذا كانوا يخشون اللعب في ويلز، فهذا يعني أن هناك شيئًا ما لا يعمل، وربما يجب أن ننظر إلى الأمر بهذه الطريقة، فقد يعانون حقََا في هذه المباراة لأنهم يلعبون من أجل الكثير بعد أن غابوا عن بطولتي كأس العالم الأخيرتين. وهذا يعني أنهم خائفون ويشعرون بالضغط».

وبينما تواجه إيطاليا خطر الغياب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا، تسعى البوسنة أيضًا إلى العودة إلى المونديال بعد مشاركتها الوحيدة في 2014.