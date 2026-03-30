معركة «الفراولة».. السويد في اختبار الفرصة الأخيرة

بات المنتخب السويدي الأول لكرة القدم على بُعد مباراة واحدة من التأهل إلى كأس العالم 2026، بفضل نظام يمنح المنتخبات أكثر من فرصة ثانية، على الرغم من مشواره المتواضع في التصفيات، وتعرضه لأربع خسائر، واحتلاله المركز الأخير في مجموعته.

وكان أداء السويد سيئًا للغاية في المجموعة الثانية، إذ احتلت المركز الرابع خلف سويسرا وكوسوفو وسلوفينيا، التي تعادلت معها مرتين، كما فشلت فشلًا ذريعًا في أول أربع مباريات لها، ما أدى إلى إقالة مدربها يون دال توماسون ليصبح أول مدرب للرجال يُقال من قبل الاتحاد المحلي للعبة.

وقال جراهام بوتر، الذي تولى المهمة خلفًا لتوماسون في مؤتمر صحافي الإثنين: «يبدو الأمر وكأنه فرصة رائعة.. لدينا هذه الفرصة بفضل ما حققه الفريق في دوري الأمم الأوروبية».

وأضاف: «لذا نحن في المكانة التي نحن فيها حاليًا، والآن لدينا مباراة واحدة تفصلنا عن الوصول إلى كأس العالم، وهو حلم بالنسبة لنا.. نعدها فرصة إيجابية، ونتطلع إليها».

وقاد بوتر السويد في آخر مباراتين من التصفيات، فخسر 4ـ1 أمام سويسرا وتعادل مع سلوفينيا على ملعبه، لكن في النهاية تبين أن تلك النتائج لم تكن ذات أهمية، إذ إن فوزهم في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ضمن المستوى الثالث من المسابقة التابعة للاتحاد القاري منحهم طوق النجاة، إلى جانب ثلاثة منتخبات أخرى فشلت في احتلال المركزين الأول والثاني في التصفيات.

بعد الفوز على سلوفاكيا وإستونيا وأذربيجان وتصدر مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية، حقق المنتخب فوزًا مهمًا 3ـ1 على أوكرانيا في مباراة فاصلة جرت في مدينة فالنسيا الأسبوع الماضي، لتصبح على مشارف العودة إلى المونديال، بعد أن حققت المركز الثالث في نسخة 1994.

وقال فيكتور ليندلوف، قائد المنتخب: «من الواضح أننا سعداء ومسرورون للغاية لحصولنا على هذه الفرصة، على الرغم من أن مباريات التصفيات لم تكن جيدة كما كنا نأمل».

وأضاف: «من الواضح أن دوري الأمم الأوروبية والنتائج التي حققناها هناك منحتنا هذه الفرصة.. إننا سعداء للغاية وراضون عن وجودنا في هذا الموقف».

وبعد أن تعرض لصيحات الاستهجان من جماهيره في وقت سابق بالتصفيات، يتوقع ليندلوف استقبالًا مختلفًا تمامًا عندما يقود المنتخب لمواجهة بولندا على ملعب «الفراولة» أو «ستروبيري أرينا» في ستوكهولم العاصمة السويدية، الثلاثاء، بعد بيع كل التذاكر، في فرصة أخيرة لخطف بطاقة التأهل للمونديال.