الاتحاد يكسب الوحدة بالثلاثة

تغلَّب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم 3ـ0 على نظيره الوحدة في مباراة تجريبية، مساء الإثنين على ملعب الأول في جدة، ضمن استعدادات الطرفين لاستئناف دوري «روشن» السعودي ودوري «يلو» للدرجة الأولى.

وافتتح الجناح أحمد الغامدي الأهداف في الدقيقة 18، وأضاف المهاجم النيجيري جورج إلينيخينا هدفًا في الدقيقة 30، وأحرز أحمد الجليدان، الظهير الأيمن، الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وبدأ اللاعبون الثلاثة المباراة، ضمن تشكيلٍ اختاره المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، ضمَّ أسامة المرمش، حارس المرمى، والمدافعَين البرتغالي دانيلو بيريرا والكرواتي كارلو سيميتش، والظهير مهند الشنقيطي، وعوض الناشري وفيصل الغامدي، لاعبَي الوسط، والجناحين موسى ديابي وعبد الرحمن العبود.

ودفع كونسيساو، خلال الشوط الثاني، بعدد من اللاعبين، من بينهم المدافع الشاب عبد الرحمن العبيد، والفرنسي كوسيم كوني، لاعب الوسط الشاب.

وأغلق نادي الاتحاد المباراة أمام وسائل الإعلام والحضور الجماهيري.

وبالتزامن معها، أدّى المدافع حسن كادش والمهاجم المغربي يوسف النصيري تمارين بدنية داخل مقر النادي.