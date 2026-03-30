«البحر الأحمر الدولية» تنال شهادة الوجهات السياحية

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية حصولها على شهادة الوجهات السياحية المستدامة المعترف بها دوليًا من منظمة «إيرث تشيك» «EarthCheck» لوجهة البحر الأحمر.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تُمنح هذه الشهادة للوجهات التي تُظهر ريادة حقيقية في مجال السياحة المستدامة، حيث تقيس أداء الوجهة بشكل شامل على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولا تقتصر على تقييم الفنادق أو المعالم السياحية بشكل منفصل، حيث يعني ذلك أن كل عنصر في وجهة «البحر الأحمر» بدءًا من مراحل التصميم والتشغيل، وصولًا إلى مبادرات الحفاظ على البيئة والأثر الملموس على أهالي سواحل البحر الأحمر، قد خضع لتقييم دقيق من قِبل مدققين مستقلين من جهات خارجية.

واستقبلت «البحر الأحمر الدولية» استقبلت أول ضيوفها في عام 2023، وتدير 10 منتجعات، بالإضافة إلى مطار «البحر الأحمر الدولي» الذي يستقبل رحلات منتظمة من الرياض وجدة وميلانو ودبي والدوحة، كما شهدت جزيرة «شورى»، القلب النابض لوجهة «البحر الأحمر»، افتتاح أول منتجعاتها واستقبال زوارها العام الماضي، لتنضم إلى مرافق الوجهة التي تضم ملعب «شورى لينكس» للجولف المكون من 18 حفرة للبطولات.

وأوضح رائد البسيط رئيس الأداء البيئي والاستدامة في «البحر الأحمر الدولية» أن برنامج «إيرث تشيك» للوجهات المستدامة يحظى باعتراف عالمي بفضل منهجيته الصارمة القائمة على الحقائق العلمية، حيث يجسد الحصول على هذه الشهادة التزام الشركة بوضع معايير عالمية جديدة، ويؤكد أن نهجها يحقق أثرًا حقيقيًا وملموسًا لصالح الإنسان والطبيعة.

من جهته أكد ستيوارت مور الرئيس التنفيذي ومؤسس «إيرث تشيك»، أن «البحر الأحمر الدولية» تُعد من الروّاد في مجال السياحة المتجددة، وهو ما تجلى بوضوح من خلال مبادرات تتجاوز متطلبات الامتثال، بما في ذلك حماية السلاحف البحرية في البحر الأحمر، وتقديم دعم عملي للفرص الاقتصادية للأهالي فضلًا عن كونها أكبر وجهة في العالم تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة.