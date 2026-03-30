سيدات اليد.. الرائد يكتسح النور

شهدت الجولة الثانية من منافسات بطولة السعودية النسائية لكرة اليد 3 مواجهات، اثنتان منها على صالة القطيف، فيما جرت الثالثة على صالة نادي الرائد في بريدة الإثنين.

وفي المباراة الأولى على صالة القطيف حقق سبورتيس إسكوير انتصاره الأول بالفوز على مضيفه السلام بنتيجة 10ـ4، وفي المباراة الثانية على الملعب ذاته كسب الاتفاق نظيره مضر 20ـ8.

وفي المباراة الثالثة اكتسح فريق سيدات الرائد ضيفه النور 46ـ0، كأعلى نتائج الجولة. ليحقق النادي القصيمي فوزه الثاني تواليًا بعدما انتصر على مضر في الجولة الأولى 17ـ8.

وكانت الجولة الأولى انطلقت بانتصار الاتفاق على سبورتس إسكوير 28ـ3.