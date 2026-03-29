بعد التأخر.. الاتفاق يفوز على الفتح

فاز فريق الاتفاق الأول لكرة القدم 3ـ1 على نظيره الفتح، مساء الإثنين في الدمام، في سياق استعدادات الطرفين لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي.

وتقدَّم ضيوف ملعب «إيجو» في النتيجة بهدفٍ للجناح المغربي مراد باتنا، قبل انتهاء الشوط الأول.

وفي الثاني، ردَّ أصحاب الأرض بثلاثة أهدافٍ، سجَّل اثنين منها المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، وأحرز الظهير راضي العتيبي هدفًا.

وأشرك كلٌّ من سعد الشهري، مدرب الاتفاق، والبرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفتح، عددًا كبيرًا من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية قبل انطلاق الجولة الـ 27، الجمعة.

وعمد كلّ مدربٍ إلى الدفع بعددٍ من اللاعبين الشبَّان خلال الشوط الثاني.

وبعد فترة التوقف الجارية، يواجه الاتفاق ضيفه القادسية، الأحد، في «ديربي» شرقاويّ ضمن الجولة الـ 27. وفي اليوم ذاته، ينزل الفتح ضيفًا على الأخدود لحساب الجولة ذاتها.