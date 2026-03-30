بعد 9 مواسم.. سيلفا يودع سيتي

أبلغ البرتغالي برناردو سيلفا، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، بقرار رحيله عن النادي في نهاية الموسم الجاري، بعد تسعة أعوام توج فيها بكل الألقاب الممكنة.

ومنذ وصوله إلى سيتي قادمًا من موناكو في صيف 2017 خاض البرتغالي الدولي 449 مباراة، مسجلًا 42 هدفًا وصنع 34 وتوج بـ 18 لقبًا، ستة منها في الدوري الممتاز، وآخر بدوري الأبطال.

ولم تعلن أي وسيلة إعلام تابعة للنادي الإنجليزي الخبر، إلا أن سيفا «31 عامًا» أوضح ذلك في تصريحات، الإثنين، نشرتها صحيفة «أيه بولا» البرتغالية، وقال: «هناك اختلافات ثقافية عديدة بين البرتغاليين والإنجليز على مستوى المناخ والطعام وأسلوب المعيشة، وأمزح دائمًا بقولي إنه لو كانت مانشستر في لشبونة، لبقيت حتى أبلغ الأربعين، أو حتى يطردونني، ذلك لأنني أحب النادي وزملائي في الفريق والجهاز الفني والجماهير، وأجواء الملعب، وكل شيء هنا في مسيرتي».

وأوضح: «قبل زواجي عشت وحيدًا في مانشستر، وفكرت كثيرًا في الرحيل، لأنني لم أكن راضيًا، ليس بسبب النادي، ولكن بسبب الجانب الآخر من حياتي.. في النهاية لم أرحل، وأنا سعيد لأنني لم أفعل ذلك، لأنه لو حدث ذلك لفقدت فرصتي في لحظات سعيدة مثل الثلاثية والفوز بالدوري الإنجليزي أربع مرات متتالية ودوري الأبطال، وأن أرتدي شارة القيادة الفريق، وأن أنقل خبرتي إلى اللاعبين الشباب، ومحاولة إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية».

وأشار سيلفا إلى أن سيتي أثبت في الأعوام الأخيرة، أنه إذا أردت أن تكون جزءًا منه عليك أن تتسم بعقلية الفوز والانتصارات. لافتًا إلى أن اللاعبين، الذي انضموا إلى صفوف الفريق في آخر عامين أو ثلاثة، عناصر مميزة، وبإمكانه إعادة النادي إلى مكانته، والمنافسة على الألقاب في كل موسم.

وارتبط اسم سيلفا بالانتقال إلى الدوري الإسباني، وبشكل خاص برشلونة، لكن لاح أخيرًا اسم يوفنتوس في الأفق، حيث ذكرت تقارير أنه عرض عليه راتبًا يتراوح بين 8 و9 ملايين دولار بحسب «فوربس».

وكان برشلونة قريبًا من سيلفا، لكنه فشل في توفير مبلغ الانتقال المقدر بأكثر من 50 مليونًا، بعد أن أنفقوا بالفعل رسومًا مماثلة على الفرنسي جول كوندي، والبرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

لكن الوضع الآن مختلف عن السابق، فاللاعب سيكون متاحًا مجانًا، وهذا من شأنه أن يقدم له راتبًا مناسبًا، مع الأخذ في الاعتبار أن عليه أيضًا الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

لكن الأهم من ذلك كله، أن سيلفا يرغب في الانضمام إلى برشلونة، الذي كان معجبًا به منذ طفولته، كما أن الأمر منطقي تمامًا من الناحية الرياضية بالنسبة للمدرب الألماني هانزي فليك. كما يرتبط خوان لابورتا، رئيس النادي، بعلاقة قوية مع خورخي مينديز وكيل اللاعب، الذي يعرفه جيدًا من خلال مفاوضات سابقة مع لاعبين آخرين من النادي الكاتالوني، أمثال لامين يامال وأليخاندور بالدي.

مع ذلك، توجد خيارات أخرى تجذب انتباه اللاعب، كما ذكرت صحيفة «أيه بولا» مثل الدوري السعودي الذي يتألق فيه اثنان من مواطنيه وزملائه في المنتخب، وهما كريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس، نجما فريق النصر.

كما أن هناك فرصة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، عبر بوابة إنتر ميامي، بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو فريق أعاد الحياة لكرة القدم الأمريكية، وقد يُضيف نجمًا آخر إلى قائمة لاعبيه المميزين. مع ذلك، فإن احتمالية انتقاله إلى هناك ضئيلة للغاية، إذ تُعدّ أوروبا خياره الأول، بحسب الصحيفة البرتغالية.