جامعة الفنون.. مايو التقديم والدراسة في سبتمبر

أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء جامعة الرياض للفنون، فتح باب التقديم والتسجيل في جامعة الرياض للفنون، خلال مايو المقبل، لتبدأ الدراسة في أروقتها في سبتمبر، لتكون مركزًا رائدًا للتعليم الثقافي في السعودية، حيث ستقدم مجموعةً واسعة من التخصصات الأكاديمية، التي تمكّن الطلاب من إثراء الصناعات الإبداعية، والإسهام في تنمية القطاع الثقافي السعودي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وقال وزير الثقافة: «نفخر بإطلاق جامعة الرياض للفنون، التي تُعدّ خطوةً غير مسبوقة في تطوير القطاع الثقافي في السعودية، حيث ستكون حجرَ الأساس للتعليم الإبداعي والابتكار الثقافي، وستزوّد طلابَنا بالمهارات والمعرفة والرؤية التي تؤهلهم للإسهام في تشكيل مستقبل الثقافة في السعودية».

وأضاف: «كما نهدف من خلال دعم المواهب والاحتفاء بإرثنا الثقافي إلى تمكين الجيل القادم من الإسهام في نمو الاقتصاد الإبداعي، وترك بصمتهم الفريدة على الساحة الثقافية المحلية والدولية».

يذكر أن الجامعة تطمح لتكون ضمن قائمة أفضل 50 جامعةً دولية متخصصة في الفنون والثقافة على مستوى العالم، عبر توفير بيئةٍ تعليمية مبتكرة تحفّز الطلاب إلى اكتشاف شغفهم، وتطوير مواهبهم، والإسهام الفاعل في الاقتصاد الإبداعي، ولتحقيق ذلك ستتبنّى الجامعة نهجًا تدريجيًا يُلبّي احتياجات المستويات التعليمية، ويشمل كافة القطاعات الثقافية، مقدِّمةً برامج أكاديمية متكاملة تضمن استمرارية التعليم في مجالات الثقافة والفنون، وتشمل الدوراتِ القصيرةَ، وبرامج الدبلوم، والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه.

ويقع الحرم الجامعي في مدينة الرياض، على أن تستقبل الجامعة، عند بدء الدراسة خلال سبتمبر المقبل، الطلبة في أربع كليات أوّليّة، وثمانية برامج أكاديمية، تابعة لكلية الموسيقى، وكلية الأفلام، وكلية المسرح والفنون الأدائية، وكلية الإدارة الثقافية، على أن تتوسع لاحقًا بشكلٍ تدريجي لتصل إلى 13 كليةً، تقدم برامج تعليمية متنوعة تغطي المجالات والقطاعات الثقافية.

ووقعت الجامعة في الفترة الماضية شراكاتٍ مع مؤسساتٍ دولية رائدة، بهدف تصميم برامج أكاديميةٍ متطورة، والتعاون في مجال البحث العلمي، وتقديم برامجَ تعليميةٍ وثقافية ثرية فضلًا عن دعم مسار تنمية المواهب الوطنية عن طريق تعزيز الإبداع وبناء المهارات الريادية، الذي يُمكّن الفنانين، والباحثين، والقادة الثقافيين من دفع عجلة الاقتصاد الإبداعي والمستقبل الثقافي للسعودية.

وستقدم جامعة الرياض للفنون منحًا دراسية للدفعة الأولى، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها مع بدء فتح باب القبول والتسجيل في مايو المقبل، ويمكن الحصول على مزيدٍ من المعلومات عن الجامعة والبرامج الأكاديمية عبر زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة. https://www.rua.edu.sa/ar