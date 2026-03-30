حسام حسن: لا نخشى إسبانيا.. واستفدنا من التجربة السعودية

رفع حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، راية التحدي قبل المباراة التجريبية أمام إسبانيا، الثلاثاء، على ملعب نادي إسبانيول بمدينة برشلونة، في إطار تحضيراتهما لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي بإسبانيا الإثنين: «أحترم المنتخب الإسباني ونعلم أننا نواجه واحدًا من الأقوى في العالم، لكنا نلعب للاستفادة من المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية، ولا نخشى أحدًا ونعمل دائمًا على تقليل السلبيات».

وأضاف في تصريحات نقلها الحسابات الرسمية لاتحاد الكرة المصري: «نمتلك محترفين على أعلى مستوى على رأسهم محمد صلاح الذي نفتقده في المباراة وعمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد».

ويغيب صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن معسكر المنتخب خلال شهر مارس بسبب شكواه من آلام عضلية أبعدته عن آخر مباريات فريقه قبل فترة التوقف الدولي.

وأشاد حسام بالوجه الجديد، هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني الذي سجل حضوره الأول في الفوز 4–0 على السعودية في مباراة تجريبية الجمعة.

وقال: «هيثم سجل بداية جيدة مع المنتخب وأتوقع له مستقبلًا مميزًا». ولفت إلى أن تجريبية السعودية كانت قوية ونجحوا في تقديم مباراة كبيرة والفوز برباعية.

وسيلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة لكأس العالم التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزلندا، بينما تلعب إسبانيا في الثامنة مع الأوروجواي والسعودية والرأس الأخضر.