الأخضر «ب» يواجه السودان مجددا.. والإصابة تبعد الزبيدي

يختتم المنتخب السعودي «ب» لكرة القدم معسكره التدريبي في جدة بمواجهة تجريبية ثانية مع السودان، تبدأ في الـ 5:00 من مساء الثلاثاء.

ووفق الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، تحتضن صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية المباراة، على غرار اللقاء الأول الذي فاز به السودان 2ـ1، السبت الماضي.

وستكون المباراة مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير، مثل سابقتها.

وعشية اللقاء، خرج الجناح فهد الزبيدي من المعسكر بداعي الإصابة، فيما خاض زملاؤه حصة تدريبية تحت قيادة المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو.

وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تدريبات تكتيكية، واختتمت بمناورة على ثلث مساحة الملعب.

وبينما يلتقي الأخضر «ب» مع السودان، يواجه المنتخب الأول نظيره الصربي على ملعبه في اليوم ذاته.

ودخل المنتخبان معسكرين متزامنين تحضيرًا لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها أمريكا الشمالية الصيف المقبل.