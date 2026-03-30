«عجلوا بالإقالة»

في ظل اقتراب الاستحقاقات الكبرى، وعلى رأسها بطولة كأس العالم، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة إنقاذ منتخبنا الوطني من حالة التخبط الفني، التي يعيشها أخيرًا تحت قيادة المدرب هيرفي رينارد، فالمسألة لم تعد مجرد تذبذب في النتائج.. بل أصبحت مصدر قلق حقيقي لجماهير تطمح لرؤية منتخبها بصورة تليق بتاريخه ومكانته التي اعتاد عليها.



لا يمكن إنكار ما قدمه رينارد في فترات سابقة، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالحاضر. اليوم يبدو أن المدرب قد استنفد أفكاره، ولم يعد قادرًا على تقديم الإضافة الفنية، التي يحتاجها المنتخب، خاصة مع اقتراب أهم المحافل العالمية. الأداء يفتقد للهوية والاختيارات الفنية تثير الكثير من التساؤلات ناهيك عن غياب الاستقرار والتجانس داخل الملعب.



المشاركة في كأس العالم ليست مجرد حضور شرفي، بل مسؤولية وطنية تتطلب إعدادًا فنيًا عاليًا ورؤية واضحة. ما نشاهده حاليًا لا يعكس طموحات الشارع الرياضي، بل يثير مخاوف من ظهور باهت قد يسيء لسمعة الكرة السعودية، التي شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.



من هنا تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي يجب أن يتعامل مع الوضع بجرأة وواقعية. الوقت لم يعد في صالح المنتخب، وأي تأخير في اتخاذ القرار قد يكلفنا الكثير. إن إقالة المدرب والتعاقد مع جهاز فني جديد قادر على إعادة التوازن وبث الروح في اللاعبين قد تكون خطوة ضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.



المنتخب يحمل الوطن وأي إخفاق لا ينعكس فقط على النتائج، بل على الصورة العامة للكرة السعودية أمام العالم. لذلك فإن المرحلة تتطلب قرارات حاسمة بعيدًا عن المجاملة أو التردد.



لقطة ختام:

الطموح لا يزال قائمًا، لكن تحقيقه يتطلب شجاعة في التغيير، وإيمانًا بأن مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار، فإما أن نتحرك الآن أو نندم لاحقًا حين لا ينفع الندم.