مارتينيز يلامس الكرة.. ورونالدو ينفذ الكرات الثابتة

بدأ الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، ملامسة الكرة مساء الإثنين، في وقتٍ واصل فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تدريباته الخاصة، بالتزامن مع خوض الفريق حصة تدريبية، بدنية تكتيكية، استعدادًا لمواجهة النجمة، الجمعة ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، خضع مارتينيز إلى جلسة علاجية، ركض بعدها في جانبٍ من الملعب، ثم تدرَّب بمفرده بالكرة.

وأصيب الإسباني بتمزّق في عضلة الفخذ الخلفية قبل فترة التوقف الجارية. منذ ذلك الحين، ينفذ برنامج علاجٍ وتأهيل داخل مركز «دار النصر»، المقر الجديد لتدريبات الفريق.

في سياقٍ متصل، واصل رونالدو، تزامنًا مع تدريب الفريق الاثنين، تنفيذ تمارين لياقية وتكتيكية خاصة، اختتمها بتنفيذ الكرات الثابتة.

وقاد مواطنُه المدرب جورجي جيسوس حصةً تدريبيةً على الملعب الرئيس، مزجت بين الشقين البدني والفنّي، واشتملت على مناورات قصيرة.

واعتمد جيسوس على حارسَي مرمى فقط، هما خالد الدوسري «17 عامًا» وسلطان الماص «18 عامًا» المستدعيان من الفئات السنية، في ظل إصابة الحارسين راغد نجار ومبارك البوعينين ووجود نواف العقيدي مع المنتخب السعودي الأول والبرازيلي بينتو ماتيوس مع منتخب بلاده.

ومنذ عودته إلى الرياض الأسبوع الماضي، يتدرّب النجم رونالدو منفردًا، لحين اكتمال جاهزيته، بعدما تعرّض إلى إصابة عضلية قبل التوقف.

ويتصدر النصر جدول ترتيب «روشن»، برصيد 67 نقطة، ويستأنف المنافسات بمواجهة النجمة على ملعب «الأول بارك» في الرياض.