300 مليون دولار جوائز القفز

ينطلق الدوري الممتاز للقفز «PJL» بمشاركة 16 فريقًا عبر 14 موقعًا دوليًا بارزًا في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط مارس 2027 وبجوائز قياسية قدرها 300 مليون دولار أمريكي، في خطوة ترسم ملامح حقبة جديدة لرياضة قفز الحواجز.

ويُعدّ دوري «PJL» منافسة عالمية رائدة تسهم في الارتقاء بالفرسان والخيول ذات الأداء العالي إلى المكانة المستحقة على الساحة العالمية. كما يجمع «PJL»، القائم على الجدارة والنزاهة والتميّز، أفضل الرياضيين في العالم للتنافس على أكبر جائزة مالية في تاريخ هذه الرياضة، ما يسهم في بناء نموذج مالي أكثر استدامة وقوة على المدى الطويل لهذه الرياضة.

سيُقدّم «PJL»، الذي يمثله 16 فريقًا، عملية اختيار للفرسان مبتكرة هي الأول من نوعها في الصناعة، وذلك من بين مجموعة تضم 250 من أبرز فرسان العالم.

ستُنظم فعاليات عالمية المستوى وآسرة في 14 موقعًا دوليًا بارزًا، تمتد عبر أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، داعيةً الجماهير إلى الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من قوة وإثارة وجمال منافسات قفز الحواجز رفيعة المستوى.

ستستمر فعاليات الموسم الافتتاحي من شهر مارس وحتى أكتوبر من عام 2027.

وتحت مظلة قيادة نخبة من قادة رياضة الفروسية والمنافسات الدولية والترفيه، يجمع «PJL» أفضل الفرسان والخيول في العالم للتنافس عبر 14 موقعًا بارزًا في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. هذا، وبمشاركة 16 فريقًا، وعملية مبتكرة لاختيار الفرسان.