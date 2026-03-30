كاش: نتائج السويد خادعة.. وبولندا أكثر خبرة

حذر ماتي كاش، مدافع المنتخب البولندي الأول لكرة القدم، زملاءه من صعوبة مواجهة السويد، الثلاثاء، في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، مؤكدًا أن نتائجها السيئة الأخيرة في التصفيات لا تعكس قوتها.

وقال كاش، الظهير الأيمن لأستون فيلا الإنجليزي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «تنتظرنا مباراة صعبة.. نتائج السويد مؤخرًا ليست الأفضل، لكن في مباراة نهائية لا يهم ذلك».

أضاف: «السويد تضم لاعبين مميزين ونتوقع مواجهة قوية، والجماهير ستخلق أجواء صاخبة، وقد رأيت الملعب ويبدو رائعًا، رغم أنني لم ألعب فيه من قبل».

وشدد: «إنها مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، والجميع سيكون متحمسًا، اللاعبون والجماهير، لذا ستكون مناسبة كبيرة».

وتابع: «أعتقد بالفعل أن ظهورنا الأخير في كأس العالم الأخيرة ربما يمنحنا أفضلية أمام السويد، لأن المشاركة في البطولات الأوروبية والدولية تعطيك خبرات كبيرة في التعامل مع المواقف الصعبة، ونأمل أن يساعدنا ذلك على التأهل إلى المونديال مجددًا».

وتأهلت بولندا لنهائي الملحق بالفوز بصعوبة وسط جماهيرها على ألبانيا بنتيجة 2ـ1، بينما تغلبت السويد 3ـ1 على أوكرانيا.

وسيتأهل الفائز من مواجهة بولندا والسويد للمشاركة في كأس العالم ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا، واليابان، وتونس.