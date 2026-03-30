العلا بطل كأس السلة

توّج فريق العلا الأول لكرة السلة بلقب بطولة كأس الاتحاد السعودي، بعدما تغلب على النصر في المباراة النهائية بفارق 7 نقاط بالفوز بنتيجة 89-28 ، على صالة الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، الإثنين.

وعلى ملعبه في الرياض تفوق الفريق العاصمي على نظيره الجداوي بفارق 11 نقطة بعدما فاز عليه بنتيجة 90-79 محافظًا على تقدمه في الشوط الأول 41-29.

وكان العلا تغلب في نصف النهائي على الأهلي 97-94، فيما تخطى النصر نظيره الاتحاد 90-79.

يذكر أن العلا توّج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه ليجمع بذلك بين بطولتي الدوري والكأس لموسم 2025ـ2026.