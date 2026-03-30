ختام الأخضر.. العمري يشارك جزئيّا ومندش يغيب

شارك عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في أجزاء من تدريبات «الأخضر» الإثنين، بينما غاب الجناح سلطان مندش عشية المواجهة التجريبية مع صربيا على أرضها.

وأدى المنتخب حصة تدريبية ثانية في صربيا، بعد وصوله إليها الأحد قادمًا من جدة، لخوض المباراة التي تسدل الستار على تجمعه الحالي.

وغاب العمري عن الحصة الأولى بعد الوصول، مكتفيًا بأداء تمارين مع الجهاز الطبي للمنتخب، بينما شارك في الحصة الثانية جزئيًا، وفق ما جاء على الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبسبب إصابة في مفصل الكاحل داهمته خلال تدريب الأحد ومنعته من إكماله، لم يدخل مندش الحصة الختامية، وخضع إلى برنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وجرت الحصة على ملعب المركز الرياضي لنادي بارتيزان بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

ونفذ خلالها اللاعبون تمارين لياقية، تلاها تدريب الاستحواذ على الكرة، قبل اختتامها بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وبدأ المنتخب تجمُّعه في جدة 22 مارس الجاري، ولعب مباراة تجريبية أمام مصر خسرها 0ـ4، الجمعة الماضي، وبعد يومين توجه إلى صربيا لخوض اللقاء الثاني والأخير ضمن المرحلة الحالية من تحضيراته لكأس العالم 2026.