دي لا فوينتي: لا تخافوا على يامال.. وبرشلونة ليس أهم من الريال

بدد لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم مخاوف نادي برشلونة بشأن نجمه الشاب لامين يامال وباقي زملائه في «لاروخا» وذلك قبل مواجهة مصر تجريبيًا الثلاثاء، في إطار استعدادهما لخوض مونتديال 2026 .

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحافي الإثنين قبل المباراة التي يستضيفها ملعب إسبانيول في برشلونة: «سنجري تغييرات على التشكيل الأساسي أمام مصر، وقررنا ذلك بعد المباراة الأخيرة أمام صربيا».

لكن المدرب شدد على أنه سيخوض المباراة بتشكيلة تنافسية لأنهم يريدون مواصلة الانتصارات، واللاعبون مطالبون بتقديم أفضل أداء حاليا لأنهم مع المنتخب.

وأوضح: «مباراة مصر مهمة للغاية بالنسبة لنا، وسنخرج منها بمؤشرات إيجابية بشأن قائمة المنتخب في المونديال، رغم أن هناك متغيرات واردة خلال الشهرين المنقبلين، ولا يمكن التفكير فيما سيحدث لنهاية الموسم الجاري، بل أركز على المستقبل القريب».

وحول إمكانية مشاركة سيارك يامال أساسيًا أمام مصر، رد مدرب إسبانيا:«إذا أردنا الدفع بتشكيلة قوية، سيكون يامال أساسيًا، سنرى ما ستتطلبه المباراة.. أفكر في جميع اللاعبين وليس لاعبََا واحدََا فقط، وأتفهم أن لكل ناد مصالح معينة، ولكن أفكر في الجميع وأتعامل معهم على قدم المساواة».

وشدد دي لا فوينتي :«يجب أن أراعي مسؤوليتي في الدفع بتشكيل قوي.. أقدر اهتمام برشلونة وجماهيره بفريقهم، ولكنني أفكر في بالمنتخب أيضًا، ومثلما يتعاطفون مع ناديهم، أطالبهم بالتعاطف معي».

وأستطرد: «لاعبو برشلونة يخاطرون تماما مثل زملائهم في ريال مدريد وأتلتيكو، هذه هي كرة القدم، وأعتقد أن وجود سبعة لاعبين من فريقهم في المنتخب أمر جيد لهم وللكرة الإسبانية».

وأشاد دي لا فوينتي بنجم برشلونة الواعد: «يامال حاليًا أفضل مما كان عليه في 2024، ولكنه لم يصل بعد للمستوى الذي سيكون عليه بعد عامين، إنه ينضج سريعًا، وبصمته تتزايد باستمرار، ويصبح أكثر أهمية للفريق رغم صغر سنه، وأرى أن أمامه مشوار طويل».

وتابع :«أما بشأن لياقته البدنية، فهو لائق بشكل رائع، وسرعته مذهلة، ويمر حاليا بأفضل فتراته هذا الموسم، وفي مشواره بشكل عام».

وأثار دي لا فوينتي الغموض بشأن هوية حارس مرمى إسبانيا الأساسي في مباراة مصر، قائلًا:«قرارنا محسوم، وستعرفون الثلاثاء من سيبدأ، هذه ليست مباراة تجريبية، بل نتطلع للحفاظ على تواجدنا في قمة التصنيف العالمي، لذا سندفع بأفضل تشكيل ممكن، وجميع اللاعبين الأساسيين جاهزون بشكل جيد».