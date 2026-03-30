ورشة تحكيمية

اجتمع 24 حكمًا من اتحادي أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» وأمريكا الجنوبية «كونميبول» لكرة القدم في البرازيل الإثنين لتلقي تدريبات نظرية وفنية من أجل اختيار حكام كأس العالم للسيدات في 2027. وتعد هذه الورشة الثانية من ثلاث ورش ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل اختيار حكام البطولة التي تستضيفها البرازيل. وبحسب بيبانا شتاينهاوس-ويب رئيس قسم التحكيم النسائي في «فيفا» فإن الحلقات الدراسية صُممت ليس فقط للتعرف على المواهب واستكشافها، ولكن أيضًا لتطويرها. (المركز الإعلامي - فيفا)