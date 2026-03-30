جدة يؤهل الحربي وعسيري.. ويناور قبل الجندل

غاب يوسف الحربي، لاعب الوسط، وهزاع عسيري، الظهير الأيسر، عن الحصة التدريبية لفريق جدة، مساء الإثنين، وواصلا تنفيذ برنامجيهما التأهيليين داخل مقر النادي للتعافي من إصابتيهما، الأول من إجهادٍ عضلي والثاني من التواءٍ في مفصل القدم.

واستأنف الفريقُ تدريباته، على ملعب النادي، بعد يوم إجازة واحد، منحه المدرب البرازيلي روبرتو أوليفيرا للاعبيه، الذين يستعدون منذ الأسبوع الماضي لاستئناف منافسات دوري «يلو» للدرجة الأولى.

ووزّع أوليفيرا عناصره إلى ثلاث مجموعات، الأولى للمدافعين والثانية للوسط والثالثة للمهاجمين. وخضعت كل مجموعة إلى تدريبات خاصة، قادها التونسي سلامي أونان، المدرب المساعد، للمجموعتين الأولى والثانية، وعبد الرحمن الأهدل، المدرب المساعد، للثالثة.

ولاحقًا، جمع البرازيلي اللاعبين وأعاد توزيعهم على مجموعتين، تواجهتا في مناورة انتهت بفوز إحداهما على الأخرى بنتيجة 5ـ3.

وفي نهاية الحصة التدريبية، اجتمع فيصل بامحرز، المشرف العام على الفريق، مع اللاعبين، وحثّهم على بذل الجهد لحصد النقاط الثلاث أمام الجندل، الخميس في الجولة الـ 27 من دوري «يلو».

ويحتل جدة المركز الـ 13 في جدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، من 7 انتصارات و10 تعادلات مقابل 9 هزائم آخرها أمام العلا، 0-4، خلال الجولة الماضية.