بونسو باه يدخل متأخرا.. وألمانيا تهزم غانا

لعِب الغاني كريستوفر بونسو باه، جناح فريق القادسية الأول لكرة القدم، الوقتَ بدل الضائع من المواجهة التجريبية بين منتخب بلاده والمنتخب الألماني، التي كسِبها الأخير 2ـ1.

وأشرك الغاني أوتو أدو، مدرب «النجوم السوداء»، لاعب القادسية في الدقيقة 90، بدلًا من الظهير ديريك كون.

وقبل التبديل مباشرةً، تمكَّن المهاجم الألماني البديل دينيز أونداف من إحراز هدف فوز منتخب بلاده.

وتقدَّم منتخب ألمانيا في النتيجة بهدفٍ، عند الدقيقة 45+3، أحرزه المهاجم كاي هافيرتز من ركلة جزاءٍ.

وتعادلت غانا بهدفٍ في الدقيقة 70، أحرزه الجناح فاتاوا إسحاقو بعد أربع دقائق من دخوله بديلًا للمهاجم برنس كوابينا أدو.

وعند الدقيقة 88، وقَّع أونداف، الذي دخل مع بداية الشوط الثاني، على هدف فوز أصحاب الأرض.

وأُجرِيَت المباراة على ملعب «إم إتش بي آرينا» في مدينة شتوتجارت الألمانية.