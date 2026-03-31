صربيا تعتمد التدوير.. رينـارد يختبر الجميع

جرَّب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أكثر من تشكيلٍ خلال المناورة الفنية التي أجراها، الإثنين، استعدادًا لمواجهة صربيا تجريبيًّا على ملعب «TSC» في مدينة باتشكا توبولا الصربية، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الفرنسي لم يحسم التشكيل الأساسي حتى موعد إعداد الخبر، وسيُبلغ اللاعبين الذين سيبدؤون المواجهة بقراره قبل انطلاقها بساعات.

وشارك محمد العويس، حارس مرمى «الأخضر»، في جزأين من المناورة بصفة أساسية، فيما دخل زميله نواف العقيدي في جزء واحد، حسبما بيَّنته المصادر.

وفي الجانب الصربي، أشار المدرب فليكو باونوفيتش إلى اعتماده على تدوير اللاعبين خلال مواجهة المنتخب السعودي مع إشراك عدد من البدلاء في الشوط الثاني، حسبما ذكره في المؤتمر الصحافي، نقلًا عن صحيفة «بليك» الصربية. وكان «الأخضر» خسر مباراته التجريبية الأولى أمام المنتخب المصري 0ـ4، الجمعة الماضي، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن برنامجه الإعدادي لكأس العالم 2026.

ويأتي المعسكر الجاري ضمن تحضيرات المنتخب السعودي للاستحقاقات المقبلة، في إطار العمل الفني الرامي إلى رفع الجاهزية قبل خوض منافسات مونديال 2026.

ويلعب المنتخب السعودي في البطولة ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروجواي، والرأس الأخضر.