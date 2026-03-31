جيريرو ينهي رحلة البافاري

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن البرتغالي رافائيل جيريرو، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، سيرحل بنهاية الموسم الجاري بعد اتفاق الطرفين على عدم تجديد التعاقد.

وانضمَّ اللاعب إلى الفريق البافاري قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقالٍ حرٍّ عام 2023، وخاض معه 89 مباراةً في مركز الظهير الأيسر، وخط الوسط.

وسيصبح البرتغالي الدولي، البالغ من العمر 32 عامًا، لاعبًا حرًّا 30 يونيو المقبل، وتردَّد أنه بصدد الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ: «نشكر رافائيل على الفترة التي قضاها معنا. لقد كان ركيزةً أساسيةً، وشخصيةً مؤثِّرةً في غرفة الملابس، وكانت مناقشاتنا معه إيجابيةً وقائمةً على الثقة والتفاهم المتبادل».

وأضاف: «نركز حاليًّا على أهدافنا المتبقية في الموسم الجاري، وأمامنا الكثير لنحققه معًا».

ويتصدَّر بايرن ترتيب الدوري الألماني بفارق تسع نقاطٍ عن دورتموند، وسيواجه ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بينما سيلعب ضد باير ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا.