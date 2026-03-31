سكالوني: ميسي أساسيّا أمام زامبيا

أكّد ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن القائد ليونيل ميسي سيكون ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه زامبيا الأربعاء في مباراة تجريبية استعدادًا لمونديال 2026.



وقال سكالوني في مؤتمر صحافي الإثنين أن المباراة التي سيستضيفها ملعب «بومبونيرا» في بوينس آيرس، ستكون آخر مباراة تجريبية يخوضها أبطال العالم 2022 على أرضهم قبل مونديال 2022، وسيشارك فيها ميسي أساسيًا.

وكان ميسي، والذي سيبلغ 39 عامًا في نهاية يونيو المقبل، شارك بديلًا في مباراة الجمعة التي فاز فيها المنتخب بصعوبة على موريتانيا «2-1». وقد تكون المباراة المقبلة ضد زامبيا آخر ظهور له على الأراضي الأرجنتينية قبل اعتزاله الدولي.

وحول العناصر التي سيشركها في المباراة أوضح سكالوني: «بغض النظر عن الأسماء، جميعها جيدة، لا أرى أي شيء مضمونًا؛ علينا تجربة شيء مختلف. الفكرة هي إشراك تشكيلة أكثر انسجامًا».

وأشار إلى أنه قدم قائمة أولية تضم 55 لاعبًا إلى الاتحاد الأرجنتيني للعبة، وعليه تقديمها إلى «فيفا». علمًا أن 30 مايو هو الموعد النهائي للقوائم الرسمية.

وشدد أن المنتخب يركز على الحفاظ على الحماس، بعد أن مرت ثلاثة أعوام على تتويجهم بكأس العالم، وقال: «الوقت يمضي والظروف ليست متشابهة لجميع اللاعبين، والأمر مختلف بالنسبة للمنتخب».