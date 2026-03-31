نابولي يخطط على تجميد لوكاكو

يستعد نادي نابولي الإيطالي لاتخاذ قرارٍ بتجميد مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو بعد رفضه العودة من بلاده. وكانت تقاريرُ أفادت بخلافاته ومواطنه كيفن دي بروين، لاعب الوسط، مع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم.

وذكر موقع «فوتبول إيطاليا»، الإثنين، أن الأمور وصلت إلى طريقٍ مسدودٍ حيث قيل للوكاكو قبل ذهابه إلى بلجيكا، في فترة التوقف الدولي: إنه ليس في كامل لياقته. لكنَّه قرَّر البقاء هناك مفضِّلًا ذلك على العودة إلى إيطاليا. وتسبَّب الأمر في غضبٍ كبيرٍ في أروقة النادي الذي هدَّد بتجميد اللاعب في حال لم يعد في الموعد المحدَّد.

ونشر لوكاكو بيانًا عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنْ يبدو أن ذلك لم يُشكِّل فارقًا بالنسبة إلى نابولي.

من جانبه، علَّق دي بروين على الأمر قائلًا: «أنا وروميلو سرنا على النهج نفسه خلال فترة علاجنا من الإصابة. لقد أجريت عملية التأهيل كاملةً في بلجيكا، بينما خضع هو لبرنامج تأهيلٍ جزئي في أنتويرب، وآخرَ في نابولي».

وأضاف: «حينما تكون هناك وجهتا نظرٍ متباينتان، يكون من الصعب الاندماج معًا، لذا هناك فوارقُ، وهذه ليست الطريقة الصحيحة للتأهيل».

ووفقًا لصحيفة «هيت لاتست نيوز»، تسرَّع لوكاكو في العودة للمشاركة، نوفمبر الماضي، بسبب معاناة نابولي من بعض الإصابات في صفوفه، وتجاهل تعليمات الجهاز الطبي في أنتويرب، ما تسبَّب في حدوث انتكاسةٍ في إصابته.