محترفو الصرب.. إيطاليا وإسبانيا تتصدران

يتصدر الدوري الإيطالي قائمة الدوريات التي ينشط فيها لاعبو منتخب صربيا الأول لكرة القدم بحسب القائمة التي اختارها المدرب فيلكو باونوفيتش لمواجهتي إسبانيا والسعودية التجريبيتين والمكوّنة من 23 لاعبًا.

وينشط 5 لاعبين في إيطاليا وهم: ستراهينيا بافلوفيتش في ميلان، ولازار ساماردجيتش في أتالانتا، وفيليب كوستيتش في يوفنتوس، وبيتار راتكوف في لاتسيو، إلى جانب حارس المرمى فانيا ميلينكوفيتش سافيتش مع نابولي.

وفي إنجلترا يلعب الثلاثي نيكولا ميلينكوفيتش في نوتنجهام فورست، وساشا لوكيتش في فولهام، وحارس المرمى دجوردجي بيتروفيتش في بورنموث.

وضمّت القائمة لاعبين يحترفون في دوري «روشن»، وهم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الهلال، وحارس المرمى بريدراج رايكوفيتش في الاتحاد وفي قطر ألكسندر ميتروفيتش مع الريان.

وفي إسبانيا لاعبان، هما نيمانيا جودييلي في إشبيلية وفيلكو بيرمانتشيفيتش مع خيتافي، فيما اختار المنتخب من بلجيكا أليكساندر ستانكوفيتش من كلوب بروج، ومن بلغاريا بيتار ستانيتش من لودوجوريتس، ومن اليونان المهاجم لوكا يوفيتش ولاعب الوسط ميهات جاتشينوفيتش كلاهما من أيك أثينا، ومن النمسا أليكسا تيرزيتش في سالزبورج، ومن ألمانيا كوستا نيديليكوفيتش المعار من أستون فيلا إلى RB لايبزيج، ومن أمريكا دييان يوفيليييتش في كانساس سيتي الذي أصبح وجهة خرجت عن السياق الأوروبي المعتاد لهذه القائمة.

في وقت تتوجه فيه أنظار الجميع نحو الخارج، آثر 4 لاعبين في قائمة باونوفيتش البقاء في الملاعب الصربية، إذ يمثّل النجم الأحمر 3 منهم وهم ستراهينيا إيراكوفيتش وميلوش فيليكوفيتش وفاسيليي كوستوف، فيما يمثّل نيجوش بيتروفيتش نادي فويفودينا.