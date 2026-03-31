الأخضر يفتتح أولى المواجهات أمام صربيا

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهاته التاريخية أمام مضيفه الصربي، الثلاثاء، على ملعب «تي إس أرينا» في باتشكا توبولا الـ 07:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتُعرَض على قناة STC TV.

وتأتي المباراة ضمن المعسكر الإعدادي للأخضر خلال «أيام فيفا»، وفي إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ولم يسبق للمنتخبين أن تواجها طوال تاريخهما، رسميًّا أو تجريبيًّا.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بعد خسارةٍ ثقيلةٍ، تلقَّاها أمام مصر برباعيةٍ نظيفةٍ، وهي نتيجةٌ أثارت انتقاداتٍ واسعةً بسبب تراجع أداء الأخضر.

وأجرى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، تغييراتٍ عدة على القائمة، أبرزها استدعاء الحارس محمد العويس بشكلٍ مفاجئ، إضافةً إلى نواف بوشل، خليفة الدوسري، محمد محزري، محمد المجحد، وعبد العزيز العليوة للانضمام إلى معسكر الأخضر، وتحويل مراد الهوساوي وتركي العمار إلى معسكر المنتخب السعودي «B».

واستبعد المدرب الفرنسي متعب الحربي من بعثة الأخضر بناءً على التقرير المقدَّم من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي بيَّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته عدم جاهزيته، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي، في حين استبعد علي لاجامي، وحسن كادش من القائمة بقرارٍ فني.