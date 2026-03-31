هوبكنسون: هاو مستمر مع نيوكاسل.. ولن أعلّق على إيزاك

أكد الكندي ديفيد هوبكنسون، الرئيس التنفيذي لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن ناديه لا يُخطِّط في الوقت الراهن لاستبدال إيدي هاو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان نيوكاسل ودَّع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارةٍ قاسيةٍ بـ 2ـ7 أمام مضيفه برشلونة الإسباني، أوائل الشهر الجاري، قبل تكبُّده هزيمةً على أرضه أمام جاره سندرلاند، ليتراجع إلى المركز الـ 12 في الدوري الإنجليزي.

وقال هوبكنسون، خلال إعلان نيوكاسل عن أحدث أرقامه المالية، حول المدرب البالغ 48 عامًا: «هاو مدربنا، وأتوقَّع أن نصل إلى نهايةٍ جيدةٍ للموسم. سنتحدَّث عن المستقبل عندما يحين الوقت».

وأضاف: «نحن لا نبحث عن إجراء تغييرٍ في الوقت الجاري، ولا نُجري مثل هذه المحادثات، وما زلنا في خضم الموسم، ونركِّز حاليًّا على المباريات السبع المتبقية لنا، ولا نريد تشتيت أنفسنا بتكهناتٍ حول ما قد نفعله، أو ما قد لا نفعله في الصيف».

وسيعود نيوكاسل إلى منافسات الدوري الممتاز بعد فترة التوقف الدولي، وهو يبتعد بسبع نقاطٍ عن المركز الخامس الذي يُرجَّح أن يكون كافيًا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وارتبطت أسماء الإيطالي ساندرو تونالي، والبرازيلي برونو جيمارايش، وتينو ليفرامنتو بالرحيل عن ملعب «سانت جيمس بارك»، لكنْ هوبكنسون شدَّد على أنه لن يكون هناك تكرارٌ للجدل الطويل الذي رافق انتقال السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول مقابل 172 مليون دولار العام الماضي.

وعلَّق هوبكنسون: «لم أكن موجودًا خلال صفقة إيزاك، لذا لا أريد التعليق على شيءٍ لم أشهده بنفسي. ما أعلمه أن اللاعبين الذين يغادرون هذا النادي سيفعلون ذلك وفق شروطنا. بالنسبة لي، كانت صفقة إيزاك جيدةً».