الخميس.. الدرعية تستضيف شاعري «المعنى» و«الداهية»

تُنظَّم الأمسيةُ الشعريةُ الثالثة ضمن فعاليات مهرجان الفنون التقليدية في ميدان الدرعية، الخميس.

ويشارك هلال المطيري وخلف المشعان في هذه الأمسية بعد ظهور سليمان المانع وعناد الشيباني في الأولى، ومحمد السكران وسلطان بن بتلاء في الثانية.

وتبدأ الأمسية الشعرية عند الـ 09:00 مساءً، وتستمر لمدة ساعةٍ، ويقدِّم خلالها الشاعران نصوصهما الجديدة.

وبدأت حكاية المطيري، الملقَّب بـ «شاعر المعنى»، مع الشعر في التسعينيات الميلادية حيث عُرِفَ بقصائده العاطفية، والنبطية الوجدانية، وشارك في النسخة الثانية من «شاعر المليون»، ووصل إلى المراحل النهائية، وهو مولودٌ في مهد الذهب بالجزء الجنوبي الشرقي من منطقة المدينة المنورة، وعاش في الرياض، ومن قصائده الشهيرة «لا زاد عمره زاد حبه زيادة»، و«يكذبون».



أمَّا خلف المشعان، فيُعرَف بلقب «شبل الشمال» و«الداهية»، واكتسب شهرةً واسعةً بعد مشاركته في النسخة الثانية من برنامج «شاعر المليون»، وله ديوانٌ صوتي بعنوان «غيوم التعابير»، وهو مولودٌ في حفر الباطن، ويعيش حاليًّا في الرياض.

وبدأ المشعان كتابة الشعر في سنٍّ مبكرةٍ، واشتُهر عبر الأمسيات الشعرية، ولُقِّب بـ «الداهية» من قِبل الشاعر سليمان المانع.