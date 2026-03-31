قائمة صربيا.. مدرب و6 لاعبين توجوا بكأس العالم

يجمع الجيل الحالي للمنتخب الصربي الأول لكرة القدم بين 6 لاعبين تُوِّجوا بكأس العالم للشباب 2015 والمدرِّب الذي قادهم إلى تحقيق البطولة.

ويترأس الصربي فليكو باونوفيتش الجهاز الفني لمنتخب بلاده، الذي يستضيف على أرضه، نظيره السعودي، مساء الثلاثاء، في مباراة تجريبية.

وقبل 11 عامًا قاد المدرب ذاته منتخب صربيا للشباب إلى تحقيق كأس العالم لفئته العمرية، للمرة الثانية تاريخيًا، والأولى منذ 1987.

وفاز في المباراة النهائية، بتاريخ 20 يونيو 2015، على المنتخب البرازيلي بنتيجة 2ـ1 بعد التمديد لوقتين إضافيين.

وجاء هدف الفوز القاتل في الدقيقة 118 بتوقيع نيمانيا مكسيموفيتش، لاعب الوسط، الذي يظهر ضمن الخيارات الحالية للمنتخب الأول.

وتضمنت قائمة شباب صربيا في المونديال المصغّر 21 اسمًا، استدعى باونوفيتش نحو ثلثهم لتجمع مارس ومباراتيه التجريبيتين أمام إسبانيا والسعودية.

وإلى جانب مكسيموفيتش، ضمَّ المدرِّب من جيل الأبطال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، وشقيقه فانيا، حارس المرمى، وبريدراج رايكوفيتش، شاغل المركز ذاته، وميلوش فيلكوفيتش، قلب الدفاع، وميات جاتشينوفيتش، صانع اللعب.

ويلعب مكسيموفيتش منذ بداية الموسم الجاري لفريق شباب الأهلي الإماراتي الذي انتقل إليه الصيف الماضي، قادمًا من باناثينايكوس اليوناني.

ويمثّل سيرجي الهلال منذ صيف 2023، فيما يرتدي شقيقه شعار نابولي الإيطالي خلال الموسم الجاري معارًا من تورينو.

ويحرس رايكوفيتش مرمى الاتحاد منذ صيف 2024، فيما عاد فيلكوفيتش إلى بلاده العام الماضي عبر بوابة النجم الأحمر بلغراد، عملاق الكرة الصربية، بعد رحلة احتراف خارجية طويلة، أما جاتشينوفيتش فيقضي موسمه الرابع بقميص أيك أثينا اليوناني.

وفي المباراة التجريبية الماضية لصربيا خسرت بثلاثية نظيفة أمام إسبانيا، فيما تختتم تجمع مارس بملاقاة الأخضر.