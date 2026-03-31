اتحادي وهلالي يتقدمان الصرب أمام الأخضر

يقود الصربي بريدراج رايكوفيتش، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ومواطنه سيرجي سافيتش، لاعب الهلال، منتخب بلادهما خلال المباراة التجريبية أمام نظيره السعودي، الثلاثاء، على ملعب «تي إس أرينا» في باتشكا توبولا، الـ 07:00 مساءً بتوقيت السعودية، وفقًا لموقع «Sport Klub» الصربي.

ويلعب لوكا يوفيتش، مهاجم أيك أثينا اليوناني، أساسيًّا، وفق الموقع ذاته، بدل ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السابق، الموجود في مقاعد البدلاء.

وذكر تقرير الموقع، أن الصربي فيلكو باونوفيتش، مدرب المنتخب، سيُشرك رايكوفيتش أساسيًّا في الشوط الأول، وسيستخدم دوردي بيتروفيتش، حارس بورنموث الإنجليزي، في الشوط الثاني.

وكان باونوفيتش قد قال: «سنُجري بعض التعديلات على لقاء إسبانيا. بعضها بسبب الجوانب التكتيكية، وأخرى بسبب الإجهاد البدني، وسنمنح الجميع الفرصة».

وأضاف: «نخوض مواجهةً ضد أحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم. هم لديهم فريقٌ قوي، لذا هي ليست مجرد مباراةٍ تجريبيةٍ، ونريد دعم الجميع فيها».

وتأتي التشكيلة الصربية المتوقَّعة، وفقًا للموقع ذاته، على النحو التالي: بريدراج رايكوفيتش، كوستا نيديلكوفيتش، نيكولا ميلينكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش، ستيفان بوكيناك، ساشا لوكيتش، ألكساندر ستانكوفيتش، مايات جاتشينوفيتش، سيرجي سافيتش، بيتار ستانيتش، ولوكا يوفيتش.