«stc tv» تنقل مواجهة «الصقور» أمام صربيا مجانا

تمتلك شبكة «stc tv» الرياضية حقوق بث مباريات المنتخب السعودي التجريبية، وفي هذا الإطار خصَّصت الشبكة قناة «stc tv sports HD3» لعرض مباراة الأخضر أمام مضيفه الصربي، الثلاثاء، مجانًا.

وأسندت قنوات «stc tv» إلى المعلِّق عبد الله الحربي مهمة التعليق على لقاء الأخضر أمام صربيا، الذي يُجرى على ملعب «تي إس أرينا» في باتشكا توبولا الـ 07:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويأتي في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وتُجرى المباراة ضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي خلال «أيام فيفا»، وفي إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لمونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بعد خسارةٍ ثقيلةٍ، تلقَّاها أمام مصر برباعيةٍ نظيفةٍ في جدة، الجمعة الماضي.

وأجرى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، تغييراتٍ عدة على القائمة، أبرزها استدعاء الحارس محمد العويس ، إضافةً إلى نواف بوشل، خليفة الدوسري، محمد محزري، محمد المجحد، وعبد العزيز العليوة للانضمام إلى معسكر الأخضر، وتحويل مراد الهوساوي، وتركي العمار إلى معسكر المنتخب السعودي «B».

واستبعد المدرب الفرنسي متعب الحربي من بعثة الأخضر بقرارٍ طبي، وعلي لاجامي، وحسن كادش بقرارٍ فني.